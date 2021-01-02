Поїзд до курорту у Карпатах загорівся під час руху: близько 230 пасажирів евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Загорання в електропотязі сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів сталося вранці 2 січня під час його руху, близько 230 пасажирів евакуювали. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Рівненській області.
"2 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів", - вказали у відомстві.
На місці рятувальники встановили, що загорання сталося в кузові номер 1, другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива.
"Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання. Та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Пожежі вдалося не допустити. Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає", - зазначили у ДСНС.
Вказано, що електропоїзд складався з 12 вагонів, "у яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників". "Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці", - додали у відомстві.
Наразі усі обставини даної події встановлюються.
Додамо, Рахів - невеличкий гірськолижний курорт (Закарпатська область).
Нагадаємо, на карпатському курорті посеред ночі загорівся мотель, дитина отримала опіки.