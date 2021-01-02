Поїзд до курорту у Карпатах загорівся під час руху: близько 230 пасажирів евакуювали

"2 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів", - вказали у відомстві.

На місці рятувальники встановили, що загорання сталося в кузові номер 1, другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива.

"Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання. Та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Пожежі вдалося не допустити. Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає", - зазначили у ДСНС.

Вказано, що електропоїзд складався з 12 вагонів, "у яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників". "Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці", - додали у відомстві.

Наразі усі обставини даної події встановлюються.

Додамо, Рахів - невеличкий гірськолижний курорт (Закарпатська область).

Нагадаємо, на карпатському курорті посеред ночі загорівся мотель, дитина отримала опіки.