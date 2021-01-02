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Поезд до курорта в Карпатах загорелся на ходу: около 230 пассажиров эвакуировали

Киев • УНН

 • 14152 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Возгорание в электропоезде сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов произошло утром 2 января во время его движения, около 230 пассажиров эвакуировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Поезд до курорта в Карпатах загорелся на ходу: около 230 пассажиров эвакуировали

"2 января в 10:40 по спецлинии "101" поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов", - указали в ведомстве.

На месте спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.

"Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. И подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Пожара удалось не допустить. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет", - отметили в ГСЧС.

Указано, что электропоезд состоял из 12 вагонов, "в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников". "Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги", - добавили в ведомстве.

Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

Добавим, Рахов - небольшой горнолыжный курорт (Закарпатская область).

Напомним, в карпатском курорте посреди ночи загорелся мотель, ребенок получил ожоги.

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