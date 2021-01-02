Поезд до курорта в Карпатах загорелся на ходу: около 230 пассажиров эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Возгорание в электропоезде сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов произошло утром 2 января во время его движения, около 230 пассажиров эвакуировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Ровенской области.
"2 января в 10:40 по спецлинии "101" поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов", - указали в ведомстве.
На месте спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.
"Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. И подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Пожара удалось не допустить. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет", - отметили в ГСЧС.
Указано, что электропоезд состоял из 12 вагонов, "в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников". "Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги", - добавили в ведомстве.
Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются.
Добавим, Рахов - небольшой горнолыжный курорт (Закарпатская область).
Напомним, в карпатском курорте посреди ночи загорелся мотель, ребенок получил ожоги.