Поява авторитарного "дракона" в Україні неможлива, вважає Зеленський

Цитата

“Щодо „вбити дракона“, то я Президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії — ред.) ситуація складніша, але це — внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, „дракону“ з’явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть”, — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не боїться він, убивши “дракона”, стати “драконом”.

Деталі

За повідомленням Офісу Глави держави, Президент відзначив фільм “Убити дракона” режисера Марка Захарова. Він наголосив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, водночас державна політика Російської Федерації відрізняється від української державної політики й спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати.

“Ми читали сигнали Російської Федерації — нібито Україна не хоче закінчити війну. Дивно. Війну не ми почали. Ми то із задоволенням хочемо закінчити. Але ми її не починали”, — наголосив він.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США прибув до штату Каліфорнія на західному узбережжі країни.



Напередодні Глава держави, серед іншого, зустрівся з гендиректором Apple.



На початку візиту Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні — на східному узбережжі Сполучених Штатів. За підсумками Президент дав пресконференцію, де підбив підсумки зустрічі з Байденом. Сказав, що задоволений, але щодо “хімії” не певен.