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Появление авторитарного "дракона" в Украине невозможно, считает Зеленский

Появление авторитарного "дракона" в Украине невозможно, считает Зеленский

Киев  •  УНН

 • 19515 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине невозможно появление авторитарного “дракона”, ведь существует сильное гражданское общество, которое этого не допустит. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США, передает УНН.

Цитата

“Касательно „убить дракона“, то я Президент Украины два года. У ваших знакомых (в России — ред.) ситуация сложнее, но это — внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы себе еще не придумал, „дракону“ появиться в Украине невозможно. Крылья подрезают”, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, не боится ли он, убив “дракона”, стать “драконом”.

Детали

По сообщению Офиса Главы государства, Президент отметил фильм “Убить дракона” режиссера Марка Захарова. Он отметил, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, в то же время государственная политика Российской Федерации отличается от украинской государственной политики и направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать.

“Мы читали сигналы Российской Федерации — якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали”, — подчеркнул он.

Напомним

УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США прибыл в штат Калифорния на западном побережье страны.

Накануне Глава государства, среди прочего, встретился с гендиректором Apple.

В начале визита Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне — на восточном побережье Соединенных Штатов. По итогам Президент дал пресс-конференцию, где подвел итоги встречи с Байденом. Сказал, что доволен, но касательно “химии” не уверен.

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