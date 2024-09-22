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Повторне забруднення рухається по річці Сейм: у Батурині фіксують потемніння води

Повторне забруднення рухається по річці Сейм: у Батурині фіксують потемніння води

Київ • УНН

 • 25500 перегляди

По руслу річки Сейм рухається повторне забруднення. У Батурині спостерігається потемніння води та незначний специфічний запах, а в деяких пунктах рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази.

По руслу річки Сейм рухається повторне забруднення. Зокрема у Батурині вже фіксують потемніння води та незначний специфічний запах. Про це заявили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, передає УНН.

Деталі

Щодо річки Сейм. Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу р. Сейм.У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається

- резюмували в міністерстві. 

Також у пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.

Разом з тим покращення фіксується по пункту с. Чумакове - прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями - сіруватий.

Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається.

Доповнення

У Міндовкіллі додають, на р.Десна спостерігається стабілізація ситуації. Зокрема, на всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються.

У річці також з’являються живі водні біоресурси. 

Переміщення забруднення у Київській області не фіксується

- підсумовують у відомстві. 

У Києві влада заявила, що вода, яка подається в оселі, якісна та безпечна20.09.24, 12:03 • 20025 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Суспільство
chernihivska-oblastЧернігівська область
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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