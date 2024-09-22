Повторное загрязнение движется по реке Сейм: в Батурине фиксируют потемнение воды
Киев • УНН
По руслу реки Сейм движется повторное загрязнение. В Батурине наблюдается потемнение воды и незначительный специфический запах, а в некоторых пунктах уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза.
По руслу реки Сейм движется повторное загрязнение. В частности в Батурине уже фиксируют потемнение воды и незначительный специфический запах. Об этом заявили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.
Детали
Относительно реки Сейм. Повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу р. Сейм. В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается
Также в пунктах с. Мутин и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.
Вместе с тем улучшение фиксируется по пункту с. Чумаково - прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами - сероватый.
Далее по течению показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается.
Дополнение
В Миндовкилля добавляют, на р.Десна наблюдается стабилизация ситуации. В частности, на всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются.
В реке также появляются живые водные биоресурсы.
Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется
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