Повторное загрязнение движется по реке Сейм: в Батурине фиксируют потемнение воды

По руслу реки Сейм движется повторное загрязнение. В частности в Батурине уже фиксируют потемнение воды и незначительный специфический запах. Об этом заявили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Детали

Относительно реки Сейм. Повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу р. Сейм. В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается - резюмировали в министерстве.

Также в пунктах с. Мутин и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

Вместе с тем улучшение фиксируется по пункту с. Чумаково - прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами - сероватый.

Далее по течению показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается.

Дополнение

В Миндовкилля добавляют, на р.Десна наблюдается стабилизация ситуации. В частности, на всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются.

В реке также появляются живые водные биоресурсы.

Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется - подытоживают в ведомстве.

У Києві влада заявила, що вода, яка подається в оселі, якісна та безпечна