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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повторное загрязнение движется по реке Сейм: в Батурине фиксируют потемнение воды

Повторное загрязнение движется по реке Сейм: в Батурине фиксируют потемнение воды

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 18:05  •  6688 просмотра

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По руслу реки Сейм движется повторное загрязнение. В Батурине наблюдается потемнение воды и незначительный специфический запах, а в некоторых пунктах уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза.

По руслу реки Сейм движется повторное загрязнение. В частности в Батурине уже фиксируют потемнение воды и незначительный специфический запах. Об этом заявили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Детали

Относительно реки Сейм. Повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу р. Сейм. В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается

- резюмировали в министерстве. 

Также в пунктах с. Мутин и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

Вместе с тем улучшение фиксируется по пункту с. Чумаково - прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами - сероватый.

Далее по течению показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается.

Дополнение

В Миндовкилля добавляют, на р.Десна наблюдается стабилизация ситуации. В частности, на всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются.

В реке также появляются живые водные биоресурсы. 

Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется

- подытоживают в ведомстве. 

У Києві влада заявила, що вода, яка подається в оселі, якісна та безпечна20 сентября 2024, 09:03 • 18859 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
ukrainaУкраина
kievКиев