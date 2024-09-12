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Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в 4 областях

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в 4 областях

Київ • УНН

 • 15771 перегляди

ПС ЗСУ оголосили ракетну небезпеку в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Сумах було чутно звуки вибухів після 12 години.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Сумській та Чернігівській областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій областях, пише УНН.

Деталі

"Сумська, Чернігівська області – ракетна небезпека!", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Перед цим, після 12 години, "Суспільне" повідомляло, що "у Сумах було чутно звуки вибухів". 

ПС ЗСУ згодом попередили також: "Дніпропетровська, Запорізька області - ракетна небезпека".

В Одесі повідомили про чутний вибух на тлі повітряної тривоги12.09.24, 12:20 • 14426 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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