Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в 4 областях

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Сумській та Чернігівській областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій областях, пише УНН.

Деталі

"Сумська, Чернігівська області – ракетна небезпека!", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Перед цим, після 12 години, "Суспільне" повідомляло, що "у Сумах було чутно звуки вибухів".

ПС ЗСУ згодом попередили також: "Дніпропетровська, Запорізька області - ракетна небезпека".

В Одесі повідомили про чутний вибух на тлі повітряної тривоги