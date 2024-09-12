Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в 4 областях
Киев • УНН
ПС ВСУ объявили ракетную опасность в Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской областях. В Сумах были слышны звуки взрывов после 12 часов.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Сумской и Черниговской областях, а также в Днепропетровской, Запорожской областях, пишет УНН.
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"Сумская, Черниговская области - ракетная опасность!", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Перед этим, после 12 часов, "Суспільне" сообщало, что "в Сумах были слышны звуки взрывов".
ВС ВСУ позже предупредили также: "Днепропетровская, Запорожская области - ракетная опасность".
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