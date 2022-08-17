Повернення акцизу на пальне: у Мінекономіки дали прогноз щодо цін на заправках

Деталі

"Сьогодні можна впевнено говорити, що та тимчасова ситуація з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолана. У країні достатня кількість і бензину, і дизелю. Відповідно - пропозиція достатня. А це означає, що ціни ідуть вниз", - сказав Кудін.

Окрім того, з його слів, трохи знизилася світова ціна на нафту, що також позитивно впливає на цінову динаміку.

Цитата

"І ми сподіваємося, що в ситуації, коли ціна могла би піти вниз, якраз введення акцизу негативно не відобразиться на громадянах. Люди фактично цього не повинні відчути", - наголосив він.

"Сподіваємося, що усі побоювання про зростання ціни не справдяться. Ми не очікуємо підвищення цін на пальне через цю ініціативу", - заявив Кудін.

При цьому заступник міністра вказав, що акциз на пальне - це "головний механізм наповнення Дорожнього фонду". "Тому часткове повернення акцизу дозволить уряду продовжити відновлення і доріг, і мостів", - пояснив він.

Доповнення

Уряд вніс у ВР законопроект №7668 щодо змін ставок акцизного податку, яким передбачено замість нульової ставки акцизу встановити акциз в розмірі 100 євро за 1000 літрів для всіх видів палива.

Ним планується повернути акциз на пальне, яке скасували у березні.