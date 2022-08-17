Повернення акцизу на пальне: у Мінекономіки дали прогноз щодо цін на заправках
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні подолали ситуацію з дефіцитом пального, і ціни падають. У разі часткового повернення акцизу у Мінекономіки не очікують здорожчання пального. Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні можна впевнено говорити, що та тимчасова ситуація з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолана. У країні достатня кількість і бензину, і дизелю. Відповідно - пропозиція достатня. А це означає, що ціни ідуть вниз", - сказав Кудін.
Окрім того, з його слів, трохи знизилася світова ціна на нафту, що також позитивно впливає на цінову динаміку.
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"І ми сподіваємося, що в ситуації, коли ціна могла би піти вниз, якраз введення акцизу негативно не відобразиться на громадянах. Люди фактично цього не повинні відчути", - наголосив він.
"Сподіваємося, що усі побоювання про зростання ціни не справдяться. Ми не очікуємо підвищення цін на пальне через цю ініціативу", - заявив Кудін.
При цьому заступник міністра вказав, що акциз на пальне - це "головний механізм наповнення Дорожнього фонду". "Тому часткове повернення акцизу дозволить уряду продовжити відновлення і доріг, і мостів", - пояснив він.
Доповнення
Уряд вніс у ВР законопроект №7668 щодо змін ставок акцизного податку, яким передбачено замість нульової ставки акцизу встановити акциз в розмірі 100 євро за 1000 літрів для всіх видів палива.
Ним планується повернути акциз на пальне, яке скасували у березні.