Скасування пільгового оподаткування на пальне: суть урядової ініціативи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. З'явився текст законопроекту № 7668 про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку, яким передбачено замість нульової ставки акцизу встановити акциз в розмірі 100 євро за 1000 літрів для всіх видів палива. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Цитата
«Проєктом Закону пропонується внести зміни до пункту 41 підрозділу 5 «Особливості справляння акцизного податку та екологічного податку» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, якими встановити на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан в розмірі 100,00 євро за 1000 літрів», - йдеться в пояснювальній записці.
Деталі
Повідомляється, що для узгодження норм Податкового кодексу України передбачено також внесення відповідних змін до абзацу першому пункту 82 підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» розділу XX «Перехідні положення».
Окрім того, повідомляється, що аргументація повернення акцизів полягає у тому, що існує суттєвий дефіцит коштів для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, а для фінансування дорожніх робіт практично зовсім відсутні кошти, що не дає можливості забезпечити утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення в належному технічному стані, а також проведення аварійно-відновних робіт на ділянках доріг та штучних спорудах, що зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації.
Доповнення
В березні ВР ухвалила законопроект №7137-д про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч. скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану.