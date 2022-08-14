Отмена льготного налогообложения на горючее: суть правительственной инициативы

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«Проектом Закона предлагается внести изменения в пункт 41 подраздела 5 «Особенности взимания акцизного налога и экологического налога» раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, которыми установить на период до прекращения или отмена военного, чрезвычайного положения на территории Украины, ставки акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100,00 евро за 1000 литров», - говорится в пояснительной записке.

Подробности

Сообщается, что для согласования норм Налогового кодекса Украины предусмотрено также внесение соответствующих изменений в абзац первый пункт 82 подраздела 2 «Особенности взимания налога на добавленную стоимость» раздела XX «Переходные положения».

Кроме того, сообщается, что аргументация возврата акцизов заключается в том, что существует существенный дефицит средств для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования, а для финансирования дорожных работ практически совсем отсутствуют средства, что не дает возможности обеспечить удержание сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения в надлежащем техническом состоянии, а также проведение аварийно-восстановительных работ на участках дорог и искусственных сооружениях, подвергшихся разрушениям и повреждениям в результате вооруженной агрессии российской федерации.

Дополнение

В марте ВР приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. В т.ч. отмена налогообложения горючего и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения.