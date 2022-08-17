Возвращение акциза на топливо: в Минэкономики дали прогноз по ценам на заправках

Детали

"Сегодня можно уверенно говорить, что та временная ситуация с дефицитом горючего, которую мы имели в начале лета, сегодня преодолена. В стране достаточное количество и бензина, и дизеля. Соответственно – предложение достаточно. А это значит, что цены идут вниз", – сказал Кудин.

Кроме того, по его словам, несколько снизилась мировая цена на нефть, что также оказывает положительное влияние на ценовую динамику.

Цитата

"И мы надеемся, что в ситуации, когда цена могла бы пойти вниз, как раз введение акциза негативно не отразится на гражданах. Люди фактически этого не должны почувствовать", - подчеркнул он.

"Надеемся, что все опасения о росте цены не оправдаются. Мы не ожидаем повышения цен на топливо из-за этой инициативы", - заявил Кудин.

При этом замминистра указал, что акциз на топливо – это "главный механизм наполнения Дорожного фонда". "Поэтому частичное возвращение акциза позволит правительству продолжить восстановление и дорог, и мостов", - пояснил он.

Дополнение

Правительство внесло в ВР законопроект №7668 об изменениях ставок акцизного налога, которым предусмотрено вместо нулевой ставки акциза установить акциз в размере 100 евро за 1000 литров для всех видов топлива.

Им планируется вернуть акциз на топливо, которое отменили в марте.