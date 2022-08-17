Возвращение акциза на топливо: в Минэкономики дали прогноз по ценам на заправках
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине преодолели ситуацию с дефицитом горючего, и цены падают. В случае частичного возвращения акциза в Минэкономики не ожидают удорожания топлива. Об этом сказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
Детали
"Сегодня можно уверенно говорить, что та временная ситуация с дефицитом горючего, которую мы имели в начале лета, сегодня преодолена. В стране достаточное количество и бензина, и дизеля. Соответственно – предложение достаточно. А это значит, что цены идут вниз", – сказал Кудин.
Кроме того, по его словам, несколько снизилась мировая цена на нефть, что также оказывает положительное влияние на ценовую динамику.
Цитата
"И мы надеемся, что в ситуации, когда цена могла бы пойти вниз, как раз введение акциза негативно не отразится на гражданах. Люди фактически этого не должны почувствовать", - подчеркнул он.
"Надеемся, что все опасения о росте цены не оправдаются. Мы не ожидаем повышения цен на топливо из-за этой инициативы", - заявил Кудин.
При этом замминистра указал, что акциз на топливо – это "главный механизм наполнения Дорожного фонда". "Поэтому частичное возвращение акциза позволит правительству продолжить восстановление и дорог, и мостов", - пояснил он.
Дополнение
Правительство внесло в ВР законопроект №7668 об изменениях ставок акцизного налога, которым предусмотрено вместо нулевой ставки акциза установить акциз в размере 100 евро за 1000 литров для всех видов топлива.
Им планируется вернуть акциз на топливо, которое отменили в марте.