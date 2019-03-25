Повені на півдні Ірану призвели до загибелі як мінімум 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули і понад 70 отримали поранення в результаті раптових повеней в південній провінції Ірану Фарсі, повідомляє Reuters, передає УНН.
"Щонайменше 17 людей загинули і 74 отримали поранення в результаті повені в місті Шираз ... викликаного проливними дощами, що почалися вранці", - цитують ЗМІ главу іранської служби невідкладної медичної допомоги.
Пізніше він додав, що ще одна людина була убита в Сарполь-е-захаба в західній провінції Керманшах.
Іранське державне телебачення заявило, що кілька провінцій знаходяться в стані підвищеної готовності у зв'язку з неминучою повінню через проливні дощі.
Як зазначає видання, минулого тижня проливні дощі пройшли в північних провінціях Мазандеран і Голестан.
Як повідомляв УНН, в провінції Мазандаран в результаті проливних дощів і селів було повністю затоплено 21 село. Крім того, багато сільгоспугіддь в Мазандарані прийшли в непридатний стан. Жителі більшої частини сіл евакуйовані.
У провінції Гюлістан було перервано електропостачання 25 сіл, селі в регіоні зруйнували дороги і мости.