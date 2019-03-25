Наводнения на юге Ирана привели к гибели как минимум 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По меньшей мере 17 человек погибли и более 70 получили ранения в результате внезапных наводнений в южной провинции Ирана Фарсе, сообщает Reuters, передаёт УНН.
"По меньшей мере 17 человек погибли и 74 получили ранения в результате наводнения в городе Шираз ... вызванного проливными дождями, начавшимися утром", - цитируют СМИ главу иранской службы неотложной медицинской помощи.
Позже он добавил, что еще один человек был убит в Сарполь-э-Захабе в западной провинции Керманшах.
Иранское государственное телевидение заявило, что несколько провинций находятся в состоянии повышенной готовности в связи с неизбежным наводнением из-за проливных дождей.
Как отмечает издание , на прошлой неделе проливные дожди прошли в северных провинциях Мазандеран и Голестан.
Как сообщал УНН, в провинции Мазандаран в результате проливных дождей и селей было полностью затоплено 21 село. Кроме того, многие сельхозугодья в Мазандаране пришли в непригодное состояние. Жители большей части сел эвакуированы.
В провинции Гюлистан было прервано электроснабжение 25 сел, сели в регионе разрушили дороги и мосты.