В Иране сели нанесли ущерб двум провинциям, погибло 5 человек

Сели в Мазандаране нанесли ущерб 12 городам, а в Гюлистане - трем.

В провинции Мазандаран полностью затоплено 21 село, местным жителям оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и питьевой воды. Кроме того, многие сельхозугодья в Мазандаране пришли в непригодное состояние. Жители большей части сел эвакуированы.

В провинции Гюлистан прервано электроснабжение 25 сел, сели в регионе разрушили дороги и мосты.

Президент Ирана Хасан Рухани поручил правительству незамедлительно оказать пострадавшим гуманитарную помощь.

В результате селя в Мазандаране погибли три человека, в Гюлистане - два человека.



Напомним, оползень на севере Китая обрушил несколько зданий, в результате чего погибли семь человек, а 13 человек пропали без вести.