В Ірані селі завдали шкоди двом провінціям, загинуло 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Безперервні протягом тижня зливові дощі і сели в іранських провінціях Мазандаран і Гюлістан продовжують негативно впливати на інфраструктуру регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Селі в Мазандарані завдали шкоди 12 містам, а в Гюлістане - трьом.
У провінції Мазандаран повністю затоплено 21 село, місцевим жителям надано гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та питної води. Крім того, багато сільгоспугіддь в Мазандарані прийшли в непридатний стан. Жителі більшої частини сіл евакуйовані.
У провінції Гюлістан перервано електропостачання 25 сіл, селі в регіоні зруйнували дороги і мости.
Президент Ірану Хасан Рухані доручив уряду негайно надати постраждалим гуманітарну допомогу.
В результаті селі в Мазандарані загинули три особи, в Гюлістане - двоє людей.
Нагадаємо, зсув на півночі Китаю обрушив кілька будівель, у результаті чого загинули семеро людей, а 13 людей зникли безвісти.