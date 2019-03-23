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В Ірані селі завдали шкоди двом провінціям, загинуло 5 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Безперервні протягом тижня зливові дощі і сели в іранських провінціях Мазандаран і Гюлістан продовжують негативно впливати на інфраструктуру регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

В Ірані селі завдали шкоди двом провінціям, загинуло 5 осіб

Селі в Мазандарані завдали шкоди 12 містам, а в Гюлістане - трьом.

У провінції Мазандаран повністю затоплено 21 село, місцевим жителям надано гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та питної води. Крім того, багато сільгоспугіддь в Мазандарані прийшли в непридатний стан. Жителі більшої частини сіл евакуйовані.

У провінції Гюлістан перервано електропостачання 25 сіл, селі в регіоні зруйнували дороги і мости.

Президент Ірану Хасан Рухані доручив уряду негайно надати постраждалим гуманітарну допомогу.

В результаті селі в Мазандарані загинули три особи, в Гюлістане - двоє людей.

Нагадаємо, зсув на півночі Китаю обрушив кілька будівель, у результаті чого загинули семеро людей, а 13 людей зникли безвісти. 

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