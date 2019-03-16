В Китае оползень похоронил семь человек

Представители местной власти заявили, что оползень случился в округе Сяньнин в провинции Шаньси вечером в пятницу, 15 марта. Два жилых здания, в которых проживают в общей сложности 14 семей, и общественная баня рухнули в результате оползня, пишет издание.

Государственное телевидение CCTV сообщило, что по состоянию на субботу была подтверждена смерть семи человек, ещё 20 человек были спасены из-под завалов, а 13 пропали без вести.

Правительство провинции Шаньси сообщило, что на месте находилось 600 полицейских и медицинских работников для помощи в спасательных работах.

Напомним, четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в результате оползня в округе Богор индонезийской провинции Западная Ява, что произошло в прошлом месяце.