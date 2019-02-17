Оползень в Индонезии: по меньшей мере четыре человека погибли, пятеро пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в результате оползня в округе Богор индонезийской провинции Западная Ява. Об этом сообщает УНН со ссылкой на китайское издание Xinhuanet, которому об этом сообщил в субботу начальник местной полиции Агус Прийоно.
По его словам, в пятницу вечером проливные дожди вызвали схождение оползня, в результате которого был разрушен дом.
Тела четырех погибших были изъяты и похоронены в субботу утром. Еще пятеро пострадавших получили медицинскую помощь в больнице.
В Индонезии за последнее время довольно часто происходят оползни и наводнения. Особенно часто это происходит во время сильных ливней. Январь и февраль - пик сезона дождей в стране.
Как сообщал УНН, ранее, в конце января, в результате наводнения и оползней в центральной части Индонезии число жертв возросло до 68.