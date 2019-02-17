Зсув грунту в Індонезії: щонайменше чотири людини загинули, п'ятеро постраждалих

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Чотири людини загинули, ще п'ятеро постраждали в результаті зсуву грунту в окрузі Богор індонезійської провінції Західна Ява. Про це повідомляє УНН із посиланням на китайське видання Xinhuanet, якому про це повідомив в суботу начальник місцевої поліції Агус Прійоно.