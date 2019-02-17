Зсув грунту в Індонезії: щонайменше чотири людини загинули, п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Чотири людини загинули, ще п'ятеро постраждали в результаті зсуву грунту в окрузі Богор індонезійської провінції Західна Ява. Про це повідомляє УНН із посиланням на китайське видання Xinhuanet, якому про це повідомив в суботу начальник місцевої поліції Агус Прійоно.
За його словами, в п'ятницю ввечері проливні дощі викликали схід зсуву, в результаті якого був зруйнований будинок.
Тіла чотирьох загиблих були вилучені і поховані в суботу вранці. Ще п'ятеро постраждалих отримали медичну допомогу в лікарні.
В Індонезії за останній час досить часто відбуваються зсуви і повені. Особливо часто це відбувається під час сильних злив. Січень і лютий - пік сезону дощів в країні.
Як повідомляв УНН, раніше, наприкінці січня, в результаті повені і зсувів у центральній частині Індонезії кількість жертв зросла до 68.