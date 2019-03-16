У Китаї зсув ґрунту поховав сім людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Зсув ґрунту на півночі Китаю обрушив кілька будівель, у результаті чого загинули семеро людей, а 13 осіб зникли безвісти, передає УНН з посиланням на AP.
Представники місцевої влади заявили, що зсув стався в окрузі Сяньнін в провінції Шаньсі ввечері в п'ятницю, 15 березня. Два житлових будинки, в яких проживають в цілому 14 родин, і громадська лазня були зруйновані у результаті зсуву, пише видання.
Державне телебачення CCTV повідомило, що станом на суботу було підтверджено смерть семи людей, ще 20 осіб були врятованы з-під завалів, а 13 зникли безвісти.
Уряд провінції Шаньсі повідомив, що на місці перебували 600 поліцейських і медичних працівників для допомоги в рятувальних роботах.
Нагадаємо, чотири людини загинули, ще п'ятеро постраждали у результаті зсуву в окрузі Богор індонезійської провінції Західна Ява, який сталвся минулого місяця.