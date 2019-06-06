Повалене вітром дерево повністю перекрило дорогу на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Повалене вітром дерево напередодні повністю перекрило дорогу "Миропіль - Вільха" на Житомирщині, її вже розблокували. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС в області.
"Останній виклик до передмістя Мирополя зафіксовано о 20:40, коли вже спостерігались сутінки. Через сильні пориви вітру аварійне дерево повалилось на автодорогу "Миропіль - Вільха" та перекрило рух по усій проїжджій частині", - вказали у відомстві.
З обох боків у заторі вже зібрались автомобілі, водії яких не могли продовжити рух, додали у ДСНС.
"Рятувальники за допомогою бензопили розрізали повалене дерево та прибрали його на узбіччя. За 20 хвилин рух було відновлено", - зазначили у відомстві.
Двома годинами раніше пожежно-рятувальний підрозділ Романівщини поблизу того ж Мирополя прибирав з проїжджої частини ще одне повалене дерево на автодорозі "Чуднів - Шепетівка". Воно перекрило більшу половину проїжджої частини, залишивши для маневрів частину смуги та узбіччя, а зважаючи на непогоду – дощ з грозою – рухатися у такий спосіб було небезпечно. За півгодини рятувальники прибрали повалене дерево з автошляху, повідомили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, негода в Україні у ніч на 6 червня залишила знеструмленими 80 населених пунктів у семи областях, найбільше - у Херсонській та Черкаській областях.