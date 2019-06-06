Поваленное ветром дерево перекрыло дорогу в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Поваленное ветром дерево накануне полностью перекрыло дорогу "Мирополь - Ольха" в Житомирской области, ее уже разблокировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в области.
"Последний вызов в пригород Мирополя зафиксирован в 20:40, когда наблюдались сумерки. Из-за сильных порывов ветра аварийное дерево упало на автодорогу "Мирополь - Ольха" и перекрыло движение по всей проезжей части", - указали в ведомстве.
С обеих сторон в пробке уже собрались автомобили, водители которых не могли продолжить движение, добавили в ГСЧС.
"Спасатели с помощью бензопилы разрезали поваленное дерево и убрали его на обочину. За 20 минут движение было восстановлено", - отметили в ведомстве.
Двумя часами ранее пожарно-спасательное подразделение Романовского района вблизи того же Мирополя убирало с проезжей части еще одно поваленное дерево на автодороге "Чуднов - Шепетовка". Оно перекрыло большую часть проезжей части, оставив для маневров часть полосы и обочины, а учитывая непогоду - дождь с грозой - двигаться таким образом было опасно. За полчаса спасатели убрали поваленное дерево с автодороги, сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, непогода в Украине в ночь на 6 июня оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях.