Потяг протаранив легковик на Чернігівщині, є жертви

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Учора, 27 січня, близько 19 годині, на автодорозі Ніжин — Бурківка, поблизу с. Яблуневе Ніжинського району, що на Чернігівщині, сталося зіткнення автомобіля “ВАЗ 2121” та електропотягу сполученням “Чернігів-Ніжин”, передає УНН із посиланням на Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

“Встановлено, що водій легкового автомобіля не виконав вимоги забороненого сигналу світової та звукової сигналізації, виїхав на залізничний переїзд де скоїв зіткнення з електропотягом”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також зазначили, що внаслідок події водій та пасажир автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинули на місці пригоди.

Майже через дві години рух було відновлено.

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