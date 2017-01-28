Поезд протаранил легковушку в Черниговской области, есть жертвы

"Установлено, что водитель легкового автомобиля не выполнил требования запрещающего сигнала световой и звуковой сигнализации, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с электропоездом", - говорится в сообщении.

Правоохранители также отметили, что в результате происшествия водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погибли на месте происшествия.

Через 2 часа движение было восстановлено.