Поезд протаранил легковушку в Черниговской области, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Вчера, 27 января, около 19:00, на автодороге Нежин - Бурковка, вблизи с. Яблоневое Нежинского района Черниговской области, произошло столкновение автомобиля "ВАЗ 2121" и электропоезда "Чернигов-Нежин", передает УНН со ссылкой на Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
"Установлено, что водитель легкового автомобиля не выполнил требования запрещающего сигнала световой и звуковой сигнализации, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с электропоездом", - говорится в сообщении.
Правоохранители также отметили, что в результате происшествия водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погибли на месте происшествия.
Через 2 часа движение было восстановлено.