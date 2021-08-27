Потужний вибух пролунав в британському Лемінгтоні: оголошено евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Потужний вибух пролунав в англійському місті Лемінгтон, через що величезний шлейф густого чорного диму піднімається над місцем події. Пожежники, що прибули на виклик, борються із загорянням в виробничому приміщенні, де були зареєстровані вибухи. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.
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Місцевих жителів евакуювали після того, як в промисловому районі Лімінгтон-Спа спалахнула пожежа.
За повідомленням пожежно-рятувальної служби Ворикшира, до місця події були відправлені пожежні машини.
Офіс охорони громадського здоров'я Англії радить жителям "тримати двері і вікна закритими".
Поліція Ворикшира підтвердила, що вона перебуває на місці події, були перекриті дороги, що ведуть до місця події.
Наразі немає даних про постраждалих чи загиблих у результаті вибуху.