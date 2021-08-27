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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 101779 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 119139 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 174489 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 135488 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 128768 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Мощный взрыв прогремел в британском Лемингтоне: объявлена эвакуация

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Мощный взрыв прогремел в английском городе Лемингтон, из-за чего огромный шлейф густого черного дыма поднимается над местом происшествия. Пожарные, прибывшие на вызов, борются с возгоранием в производственном помещении, где были зарегистрированы взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Местных жителей эвакуировали после того, как в промышленном районе Лимингтон-Спа вспыхнул пожар.

По сообщению пожарно-спасательной службы Уорикшира, к месту происшествия были отправлены пожарные машины.

Офис общественного здравоохранение Англии советует жителям "держать двери и окна закрытыми".

Полиция Уорикшира подтвердила, что она находится на месте происшествия, были перекрыты дороги, ведущие к месту происшествия.

На данный момент нет данных о пострадавших или погибших в результате взрыва.

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