Потурання корупції в "Укрзалізниці" і провал розслідування "Роттердам +": НАБУ демонструє марність існування

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 28089 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 103307 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 146882 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 130882 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 137657 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 97170 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 82167 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 183849 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88509 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 278479 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.5м/с
85%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 56228 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 64692 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 19898 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 28659 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 45191 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 149748 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 183862 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 278489 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 446156 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 432446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 5058 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 32548 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 38028 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38475 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39463 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Потурання корупції в "Укрзалізниці" і провал розслідування "Роттердам +": НАБУ демонструє марність існування

Київ • УНН

 • 34615 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. В Україні все частіше стали піднімати питання марності змісту дорогих антикорупційних органів НАБУ і САП. Особливо актуальним він став на тлі провалу розслідування справи "Роттердам +" і розквіту тотальної корупції в "Укрзалізниці", передає УНН.

Потурання корупції в "Укрзалізниці" і провал розслідування "Роттердам +": НАБУ демонструє марність існування

Під час дебатів двох кандидатів в президенти на столичному стадіоні "Олімпійський" в 2019 році Володимир Зеленський поцікавився у Петра Порошенка: "Скільки особисто вам приніс Роттердам +?". Тоді вважалося, що ця формула закупівлі вугілля незаконна і спрямована на збагачення політичних і бізнес еліт країни, але чи так це насправді - невідомо досі, на днях антикорупціонери з САП закрили справу НАБУ в четвертий раз через відсутність доказів провини.

"Роттердам +"

Справа "Роттердам +" розслідувалася більше чотирьох років і встигла стати однією з найгучніших, можна навіть сказати, візитною карткою НАБУ, на якій неодноразово піарився сам глава бюро Артем Ситник, пише в своєму матеріалі "Антирейд".

Зараз головна інтрига справи "Роттердам +" полягає в тому, хто винен у відсутності результату. Є дві версії. Згідно з однією, прокурор САП Денис Демків, який в черговий раз закрив справу "Роттердам +" і тим самим списав чотири роки праці детективів НАБУ, згідно з іншою версією: Ситник піарився на гучній політичній справі і освоював величезні суми з держбюджету, наперед знаючи, що результату не буде.

При цьому "Антирейд" звертає увагу на те, як НАБУ проводило експертизу у справі "Роттердам +".

"Дійсно, є в матеріалах справи експертиза 2019 року, зроблена Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. І проводив її одноосібно один експерт, - розповів Демків. - Я б просив уважно вчитатися в слова, які є у висновку. Там дійсно є розрахунок, що збиток становить 18 млрд грн. Але в цій експертизі є цікава ремарка, що цей розрахунок (оскільки у нас не було ревізій контролюючих органів) проводився на підставі довідки фахівця НАБУ (детектива відділу детективів по виявленню кримінальних правопорушень управління аналітики та обробки інформації). Дослівно це так звучить: "надані результати арифметичної перевірки правильності розрахунків за методикою, зазначеною в довідці". Тобто судово-економічний експерт відсилається на довідку детектива НАБУ", - розповів в інтерв'ю прокурор САП Демків, який закрив днями цю справу.

"Роттердам + 50"

Поки детективи НАБУ безуспішно намагаються довести провину і збитки в справі "Роттердам +", у них "перед носом" чиновники "Укрзалізниці" намагаються реалізувати формулу "Роттердам + 50". Йдеться про недавню спробу закупити річний запас вугілля на залізницю за ціною "Роттердам +" і ще плюс 50 доларів зверху на кожній тонні.

"Показово, коли однією рукою розслідуєш "Роттердам +", а іншою рукою задоволений "Роттердам + 50$" як куратор "Укрзалізниці", - прокоментував ситуацію УНН ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Про системну і процвітаючу корупцію в "Укрзалізниці" говорить вже і Президент Володимир Зеленський. На своїй крайній пресконференції він повідомив, що банкрутство української залізниці пов'язане, в тому числі зі схемами кредитування, коли через "прокладки" беруться гроші в позики під високі ставки, і що навести порядок можна тільки "силою і посадками".

Але посадок як не було, так і немає. У Верховній Раді з січня працює Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану "Укрзалізниці", яка днями висловила своє невдоволення роботою НАБУ. ТСК настійно попросила керівництво НАБУ сконцентруватися на справах державної важливості і зупинити в терміновому порядку корупцію на залізниці.

Реакції на такий запит ТСК від НАБУ і САП поки не послідувало. Тим часом антикорупціонери відрапортували про досягнення - оголосили підозри службовим особам "Укрзалізниці" в справі чотирирічної давності.

При цьому за останній рік антикорупціонери направили всього одну справу до суду по корупції в "Укрзалізниці", яка теж належить до тих же подій 2016-2017 років.

На два "Роттердам +" один детектив і "нуль" результату

Примітно, що справою "Роттердам +" і розслідуванням корупції в "Укрзалізниці" безуспішно займається один і той же детектив бюро - Денис Гюльмагомедов, який отримує гроші не тільки від держави за роботу в НАБУ, але і фонду "Відродження" Джорджа Сороса. Гюльмагомедов частий гість оплачуваних Соросом тренінгів, де вчить молодих фахівців як виявляти корупціонерів. Крім того він читає лекції в соцмережі Clubhouse. При такій завантаженості не дивно, що реальною корупцією займатися детективам бюро ніколи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,593.45