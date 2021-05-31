Потурання корупції в "Укрзалізниці" і провал розслідування "Роттердам +": НАБУ демонструє марність існування

Під час дебатів двох кандидатів в президенти на столичному стадіоні "Олімпійський" в 2019 році Володимир Зеленський поцікавився у Петра Порошенка: "Скільки особисто вам приніс Роттердам +?". Тоді вважалося, що ця формула закупівлі вугілля незаконна і спрямована на збагачення політичних і бізнес еліт країни, але чи так це насправді - невідомо досі, на днях антикорупціонери з САП закрили справу НАБУ в четвертий раз через відсутність доказів провини.

"Роттердам +"

Справа "Роттердам +" розслідувалася більше чотирьох років і встигла стати однією з найгучніших, можна навіть сказати, візитною карткою НАБУ, на якій неодноразово піарився сам глава бюро Артем Ситник, пише в своєму матеріалі "Антирейд".

Зараз головна інтрига справи "Роттердам +" полягає в тому, хто винен у відсутності результату. Є дві версії. Згідно з однією, прокурор САП Денис Демків, який в черговий раз закрив справу "Роттердам +" і тим самим списав чотири роки праці детективів НАБУ, згідно з іншою версією: Ситник піарився на гучній політичній справі і освоював величезні суми з держбюджету, наперед знаючи, що результату не буде.

При цьому "Антирейд" звертає увагу на те, як НАБУ проводило експертизу у справі "Роттердам +".

"Дійсно, є в матеріалах справи експертиза 2019 року, зроблена Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. І проводив її одноосібно один експерт, - розповів Демків. - Я б просив уважно вчитатися в слова, які є у висновку. Там дійсно є розрахунок, що збиток становить 18 млрд грн. Але в цій експертизі є цікава ремарка, що цей розрахунок (оскільки у нас не було ревізій контролюючих органів) проводився на підставі довідки фахівця НАБУ (детектива відділу детективів по виявленню кримінальних правопорушень управління аналітики та обробки інформації). Дослівно це так звучить: "надані результати арифметичної перевірки правильності розрахунків за методикою, зазначеною в довідці". Тобто судово-економічний експерт відсилається на довідку детектива НАБУ", - розповів в інтерв'ю прокурор САП Демків, який закрив днями цю справу.

"Роттердам + 50"

Поки детективи НАБУ безуспішно намагаються довести провину і збитки в справі "Роттердам +", у них "перед носом" чиновники "Укрзалізниці" намагаються реалізувати формулу "Роттердам + 50". Йдеться про недавню спробу закупити річний запас вугілля на залізницю за ціною "Роттердам +" і ще плюс 50 доларів зверху на кожній тонні.

"Показово, коли однією рукою розслідуєш "Роттердам +", а іншою рукою задоволений "Роттердам + 50$" як куратор "Укрзалізниці", - прокоментував ситуацію УНН ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Про системну і процвітаючу корупцію в "Укрзалізниці" говорить вже і Президент Володимир Зеленський. На своїй крайній пресконференції він повідомив, що банкрутство української залізниці пов'язане, в тому числі зі схемами кредитування, коли через "прокладки" беруться гроші в позики під високі ставки, і що навести порядок можна тільки "силою і посадками".

Але посадок як не було, так і немає. У Верховній Раді з січня працює Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану "Укрзалізниці", яка днями висловила своє невдоволення роботою НАБУ. ТСК настійно попросила керівництво НАБУ сконцентруватися на справах державної важливості і зупинити в терміновому порядку корупцію на залізниці.

Реакції на такий запит ТСК від НАБУ і САП поки не послідувало. Тим часом антикорупціонери відрапортували про досягнення - оголосили підозри службовим особам "Укрзалізниці" в справі чотирирічної давності.

При цьому за останній рік антикорупціонери направили всього одну справу до суду по корупції в "Укрзалізниці", яка теж належить до тих же подій 2016-2017 років.

На два "Роттердам +" один детектив і "нуль" результату

Примітно, що справою "Роттердам +" і розслідуванням корупції в "Укрзалізниці" безуспішно займається один і той же детектив бюро - Денис Гюльмагомедов, який отримує гроші не тільки від держави за роботу в НАБУ, але і фонду "Відродження" Джорджа Сороса. Гюльмагомедов частий гість оплачуваних Соросом тренінгів, де вчить молодих фахівців як виявляти корупціонерів. Крім того він читає лекції в соцмережі Clubhouse. При такій завантаженості не дивно, що реальною корупцією займатися детективам бюро ніколи.