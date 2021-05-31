Попустительство коррупции в “Укрзализныце” и провал расследования “Роттердам+”: НАБУ демонстрирует бесполезность существования

Во время дебатов двух кандидатов в президенты на столичном стадионе “Олимпийский” в 2019 году Владимир Зеленский поинтересовался у Петра Порошенко: “Сколько лично вам принес Роттердам+?”. Тогда считалось, что эта формула закупки угля незаконна и направленна на обогащение политических и бизнес элит страны, но так ли это на самом деле — неизвестно до сих пор, на днях антикоррупционеры из САП закрыли дело НАБУ в четвертый раз из-за отсутствия доказательств вины.

“Роттердам +”

Дело “Роттердам +” расследовалось более четырех лет и успело стать одним из самых громких, можно даже сказать, визитной карточкой НАБУ, на котором не единожды пиарился сам глава бюро Артем Сытник, пишет в своем материале “Антирейд”.

Сейчас главная интрига дела “Роттердам+” заключается в том, кто виноват в отсутствии результата. Есть две версии. Согласно одной, прокурор САП Денис Демкив, который в очередной раз закрыл дело “Роттердам+” и тем самым списал четыре года труда детективов НАБУ, согласно другой версии: Сытник пиарился на громком политическом деле и осваивал огромные суммы из госбюджета, изначально зная, что результата не будет.

При этом “Антирейд” обращает внимание на то, как НАБУ проводило экспертизу по делу “Роттердам+”.

“Действительно, есть в материалах дела экспертиза 2019 года, сделанная Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ. И проводил ее единолично один эксперт, — рассказал Демкив. — Я бы просил внимательно вчитаться в слова, которые есть в заключении. Там действительно есть расчет, что ущерб составляет 18 млрд грн. Но в этой экспертизе есть интересная ремарка, что этот расчет (поскольку у нас не было ревизий контролирующих органов) проводился на основании справки специалиста НАБУ (детектива отдела детективов по выявлению уголовных правонарушений управления аналитики и обработки информации). Дословно это так звучит: „предоставлены результаты арифметической проверки правильности расчетов по методике, указанной в справке“. То есть судебно-экономический эксперт отсылается на справку детектива НАБУ”, — рассказал в интервью прокурор САП Демкив, который закрыл на днях это дело.

“Роттердам+50”

Пока детективы НАБУ безуспешно пытаются доказать вину и убытки в деле “Роттердам+”, у них “перед носом” чиновники “Укрзализныци” пытаются реализовать формулу “Роттердам+50”. Речь идет о недавней попытке закупить годовой запас угля на железную дорогу по цене “Роттердам+” и еще плюс 50 долларов сверху на каждой тонне.

“Показательно, когда одной рукой расследуешь “Роттердам+”, а другой рукой доволен “Роттердам +50$” как куратор “Укрзализныци”, — прокомментировал ситуацию УНН экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

О системной и процветающей коррупции в “Укрзализныце” говорит уже и Президент Владимир Зеленский. На своей крайней пресс-конференции он сообщил, что банкротство украинской железной дороги связано, в том числе со схемами кредитования, когда через “прокладки” берутся деньги в займы под высокие ставки, и что навести порядок можно только “силой и посадками”.

Но посадок как не было, так и нет. В Верховной Раде с января работает Временная следственная комиссия по оценке критического состояния “Укрзализныци”, которая на днях выразила свое недовольство работой НАБУ. ВСК настоятельно попросила руководство НАБУ сконцентрироваться на делах государственной важности и остановить в срочном порядке коррупцию на железной дороге.

Реакции на такой запрос ВСК от НАБУ и САП пока не последовало. Тем временем антикоррупционеры отрапортовали о достижениях — объявили подозрения служебным лицам “Укрзализныци” в деле четырехлетней давности.

При этом за последний год антикоррупционеры направили всего одно дело в суд по коррупции в “Укрзализныци”, которое тоже относится к тем же событиям 2016-2017 годов.

На два “Роттердам+” один детектив и “ноль” результата

Примечательно, что делом “Роттердам+” и расследованием коррупции в “Укрзализныци” безуспешно занимается один и тот же детектив бюро — Денис Гюльмагомедов, который получает деньги не только от государства за работу в НАБУ, но и фонда “Відродження” Джорджа Сороса. Гюльмагомедов частый гость оплачиваемых Соросом тренингов, где учит молодых специалистов как выявлять коррупционеров. Кроме того он читает лекции в соцсети Clubhouse. При такой загруженности не удивительно, что реальной коррупцией заниматься детективам бюро некогда.