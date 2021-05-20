На календаре 2021 год: в Раде призвали САП и НАБУ поторопиться с поиском коррупционеров в "Укрзализныце"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Глава Временной следственной комиссии по оценке критического состояния "Укрзализныци", народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина прокомментировала информацию САП о вручении подозрений должностным лицам "Укрзализныци" по делу о закупке дорогостоящего топлива, сообщает УНН.
Цитата:
"Буквально на днях встречалась с главой САП Максимом Грищуком и он пообещал взять под личный контроль дела по "Укрзализныце". Сказал - сделал. Сегодня САП сообщила, что детективы вручили подозрения должностным лицам "Укрзализныци" за закупку топлива по завышенной на 103 млн грн цене в 2017 году.
Благодарна прокурорам и детективам за активизацию, но также прошу их ускориться, ведь на календаре уже 2021 год, а это значит, что подобных схем может быть уже на миллиарды", - сказала Гришина.
Детали
Она также сообщила, что ВСК готова оказать содействие детективам и прокурорам в противодействии коррупции в "Укрзадизници", и напомнила, что на следующее заседание ВСК приглашены на отчет правоохранители.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский потребовал "посадок" расхитителей денег "Укрзализныци".
В прошлом году НАБУ и САП направили в суд всего одно дело по коррупции в "Укрзализныце" и то пятилетней давности. В НАБУ говорят о своей несостоятельности справиться со схемами на железной дороге, при этом главный "железнодорожный" детектив бюро Денис Гюльмагомедов проводит время на тренингах фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и лекциях в соцсети Clubhouse.