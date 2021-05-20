На календарі 2021 рік: у Раді закликали САП і НАБУ поквапитися з пошуком корупціонерів в "Укрзалізниці"

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"Буквально днями зустрічалася з головою САП Максимом Грищуком і він пообіцяв взяти під особистий контроль справи по "Укрзалізниці". Сказав - зробив. Сьогодні САП повідомила, що детективи вручили підозри посадовим особам "Укрзалізниці" за закупівлю палива за завищеною на 103 млн грн ціною в 2017 році.

Вдячна прокурорам і детективам за активізацію, але також прошу їх прискоритися, адже на календарі вже 2021 рік, а це значить, що подібних схем може бути вже на мільярди", - сказала Гришина.

Деталі

Вона також повідомила, що ТСК готова надати сприяння детективам і прокурорам у протидії корупції в "Укрзадізниці", і нагадала, що на наступне засідання ТСК запрошені на звіт правоохоронці.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський зажадав "посадок" розкрадачів грошей "Укрзалізниці".

У минулому році НАБУ і САП скерували до суду всього одну справу щодо корупції в "Укрзалізниці" і то п'ятирічної давності. У НАБУ говорять про свою неспроможність впоратися зі схемами на залізниці, при цьому головний "залізничний" детектив бюро Денис Гюльмагомедов проводить час на тренінгах фонду "Відродження" Джорджа Сороса і лекціях в соцмережі Clubhouse.