ВСК по "Укрзализныци" обвинила НАБУ в попустительстве коррупции и неэффективной работе

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 30853 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 66044 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 82731 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 239603 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 137107 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 408193 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 318697 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216139 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245453 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255870 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.2м/с
49%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 11366 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 10621 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 10881 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 9078 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 17186 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 10162 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 18486 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 144075 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 239603 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 408193 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 14773 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 23375 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 52447 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 76462 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 61222 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ВСК по "Укрзализныци" обвинила НАБУ в попустительстве коррупции и неэффективной работе

Киев • УНН

 • 20392 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Вчера, 27 мая, Временная следственная комиссия Верховной Рады по "Укрзализныци" собирала правоохранителей для выяснения причин отсутствия виновных в хищении на украинской железной дороге. На заседание Комиссии так и не решились прийти руководители НАБУ и САП, к которым было больше всего вопросов. Об этом рассказала председатель ВСК, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

ВСК по "Укрзализныци" обвинила НАБУ в попустительстве коррупции и неэффективной работе

Детали

"Огромные средства налогоплательщиков тратятся на содержание НАБУ и САП, но все это количество правоохранительных органов не дает результата. Сегодня мы уже практически потеряли "Укрзализныцю" по двум причинам: непрофессиональное руководство самой государственной компании и коррупция, что не расследуется", - отметила Гришина.

Она рассказала, что среди приглашенных руководителей правоохранительных органов на заседании ВСК был только председатель ГФС Вадим Мельник, к ведомству которого меньше всего вопросов. Однако и он признал, что вопрос "Укрзализныци" недоработан, и он берет ситуацию на контроль. Между тем руководители САП и НАБУ вызов ВСК проигнорировали, что предполагает определенную ответственность.

"Закон Украины о ВСК предполагает, что все те, кого вызывают на заседание - не приглашают на кофе и чай, а именно вызывают - для того, чтобы они давали объяснения. Они обязаны появляться, и в случае, если лицо не появляется - мы обязаны принудительно обеспечить их появление на ВСК, потому что это - следственная комиссия, которая работает временно. Сегодня мы видим такое отношение (НАБУ и САП - ред.). Я думаю, что когда нечего сказать, показать результат, то, конечно, гораздо легче направить людей, которые по должности имеют более низкий уровень ответственности", - сказала Гришина.

Вместо руководства антикоррупционных органов на заседании были детективы, хотя и компетентные в вопросах "Укрзализныци", но все же не имеющие полной картины происходящего в государственной компании, добавляет председатель ВСК.

Самым большим провалом НАБУ и САП ВСК считает неэффективную организацию работы детективов и прокуроров. Оказалось, что специальный отдел НАБУ, который должен заниматься исключительно борьбой с коррупцией в "Укрзализныце", - занимался все время посторонними делами.

"Это проблема руководства НАБУ, которое должно бороться за то, чтобы показывать эффективность. Организация работы в НАБУ организована ненадлежащим образом. Мы будем обращаться к руководителю НАБУ с тем, чтобы он выделил группу детективов, которые на время работы с ВСК будут избавлены от необходимости заниматься другими делами", - отметила Гришина.


Справка

ВСК Верховной Рады по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" была создана в январе 2021 года во главе с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юлией Гришиной. Официальный отчет ВСК планирует представить в июле этого года. За время работы ВСК свои должности покинули глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, член правления Иракли Эзугбая и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Дополнение

В прошлом году НАБУ и "Укрзализныця" подписали меморандум о совместной борьбе с коррупцией. Главным "железнодорожным" детективом был определен Денис Гюльмагомедов. Однако он, вместо расследования коррупции на железной дороге, проводил время на тренингах фонда "Возрождение" Джорджа Сороса, разрабатывал для него мобильные приложения и проводил лекции в соцсети Clubhouse.

Кроме того, Гюльмагомедов в это время был детективом по делу "Роттердам+", которую уже в четвертый раз закрыла САП из-за отсутствия доказательств убытков.

"Показательно, когда одной рукой расследуешь "Роттердам+", а другой рукой доволен "Роттердам +50$" как куратор "Укрзализныци", - прокомментировал ситуацию УНН экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

К сведению

"Роттердам +50$" - условное название тендера "Укрзализныци", которая решила закупить годовой запас угля по формуле "Роттердам+" и добавила туда еще 50%.

"С учетом поправки на калорийность - ведь УЗ закупает уголь калорийностью 5500 ккал/тонна, а индекс в Роттердаме для 6000 ккал/тонна - "Укрзализныця" рассчитывает приобрести годовой запас угля по цене в порту Роттердам плюс 50 долл./т", - отмечают СМИ.

УНН сообщал

В прошлом году НАБУ и САП направили в суд всего одно дело о коррупции в "Укрзализныце" и то пятилетней давности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75