ВСК по "Укрзализныци" обвинила НАБУ в попустительстве коррупции и неэффективной работе

Детали

"Огромные средства налогоплательщиков тратятся на содержание НАБУ и САП, но все это количество правоохранительных органов не дает результата. Сегодня мы уже практически потеряли "Укрзализныцю" по двум причинам: непрофессиональное руководство самой государственной компании и коррупция, что не расследуется", - отметила Гришина.

Она рассказала, что среди приглашенных руководителей правоохранительных органов на заседании ВСК был только председатель ГФС Вадим Мельник, к ведомству которого меньше всего вопросов. Однако и он признал, что вопрос "Укрзализныци" недоработан, и он берет ситуацию на контроль. Между тем руководители САП и НАБУ вызов ВСК проигнорировали, что предполагает определенную ответственность.

"Закон Украины о ВСК предполагает, что все те, кого вызывают на заседание - не приглашают на кофе и чай, а именно вызывают - для того, чтобы они давали объяснения. Они обязаны появляться, и в случае, если лицо не появляется - мы обязаны принудительно обеспечить их появление на ВСК, потому что это - следственная комиссия, которая работает временно. Сегодня мы видим такое отношение (НАБУ и САП - ред.). Я думаю, что когда нечего сказать, показать результат, то, конечно, гораздо легче направить людей, которые по должности имеют более низкий уровень ответственности", - сказала Гришина.

Вместо руководства антикоррупционных органов на заседании были детективы, хотя и компетентные в вопросах "Укрзализныци", но все же не имеющие полной картины происходящего в государственной компании, добавляет председатель ВСК.

Самым большим провалом НАБУ и САП ВСК считает неэффективную организацию работы детективов и прокуроров. Оказалось, что специальный отдел НАБУ, который должен заниматься исключительно борьбой с коррупцией в "Укрзализныце", - занимался все время посторонними делами.

"Это проблема руководства НАБУ, которое должно бороться за то, чтобы показывать эффективность. Организация работы в НАБУ организована ненадлежащим образом. Мы будем обращаться к руководителю НАБУ с тем, чтобы он выделил группу детективов, которые на время работы с ВСК будут избавлены от необходимости заниматься другими делами", - отметила Гришина.



Справка

ВСК Верховной Рады по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" была создана в январе 2021 года во главе с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юлией Гришиной. Официальный отчет ВСК планирует представить в июле этого года. За время работы ВСК свои должности покинули глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, член правления Иракли Эзугбая и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Дополнение

В прошлом году НАБУ и "Укрзализныця" подписали меморандум о совместной борьбе с коррупцией. Главным "железнодорожным" детективом был определен Денис Гюльмагомедов. Однако он, вместо расследования коррупции на железной дороге, проводил время на тренингах фонда "Возрождение" Джорджа Сороса, разрабатывал для него мобильные приложения и проводил лекции в соцсети Clubhouse.

Кроме того, Гюльмагомедов в это время был детективом по делу "Роттердам+", которую уже в четвертый раз закрыла САП из-за отсутствия доказательств убытков.

"Показательно, когда одной рукой расследуешь "Роттердам+", а другой рукой доволен "Роттердам +50$" как куратор "Укрзализныци", - прокомментировал ситуацию УНН экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

К сведению

"Роттердам +50$" - условное название тендера "Укрзализныци", которая решила закупить годовой запас угля по формуле "Роттердам+" и добавила туда еще 50%.

"С учетом поправки на калорийность - ведь УЗ закупает уголь калорийностью 5500 ккал/тонна, а индекс в Роттердаме для 6000 ккал/тонна - "Укрзализныця" рассчитывает приобрести годовой запас угля по цене в порту Роттердам плюс 50 долл./т", - отмечают СМИ.

УНН сообщал

В прошлом году НАБУ и САП направили в суд всего одно дело о коррупции в "Укрзализныце" и то пятилетней давности.