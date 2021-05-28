ТСК по “Укрзалізниці” звинуватила НАБУ у потуранні корупції і неефективній роботі

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 7590 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 41267 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 127994 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 165844 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 149073 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 153265 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105487 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87378 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 199486 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89332 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 81972 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 23247 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 36224 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 45127 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 61772 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 166147 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 199465 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 292072 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 457729 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 442547 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12201 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37040 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42224 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42489 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43256 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

ТСК по “Укрзалізниці” звинуватила НАБУ у потуранні корупції і неефективній роботі

Київ • УНН

 • 20392 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Вчора, 27 травня, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради стосовно “Укрзалізниці” збирала правоохоронців для з’ясування причин відсутності винних у розкраданні на українській залізниці. На засідання Комісії так і не наважилися прийти керівники НАБУ та САП, до яких було найбільше запитань. Про це УНН розповіла голова ТСК, народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина.

ТСК по “Укрзалізниці” звинуватила НАБУ у потуранні корупції і неефективній роботі

Деталі

“Величезні кошти платників податків витрачаються на утримання НАБУ і САП, але вся ця кількість правоохоронних органів не дає результату. Сьогодні ми вже практично втратили "Укрзалізницю“ з двох причин: непрофесійне керівництво самої державної компанії і корупція, яка не розслідується”, — зауважила Гришина.

Вона розповіла, що з-поміж запрошених керівників правоохоронних органів на засіданні ТСК був лише голова ДФС Вадим Мельник, до відомства якого найменше запитань. Проте і він визнав, що питання “Укрзалізниці” недопрацьоване, і він бере ситуацію на контроль. Тим часом керівники САП і НАБУ виклик ТСК проігнорували, що передбачає певну відповідальність.

“Закон України про ТСК передбачає, що всі ті, кого викликають на засідання — не запрошують на каву та чай, а саме викликають - для того, щоб вони давали пояснення. Вони зобов’язані з’являтися, і в разі, якщо особа не з’являється — ми зобов’язані примусово забезпечити їх появу на ТСК, тому що це - слідча комісія, яка працює тимчасово. Сьогодні ми бачимо таке відношення (НАБУ і САП — ред.). Я думаю, що коли немає чого сказати, показати результат, то, звичайно, набагато легше направити людей, які за посадою мають нижчий рівень відповідальності”, — сказала Гришина.

Замість керівництва антикорупційних органів на засіданні були детективи, які хоч і компетентні у питаннях “Укрзалізниці”, але все ж не мають повної картини того, що відбувається в державній компанії, додає голова ТСК.

Найбільшим провалом НАБУ і САП ТСК вважає неефективну організацію роботи детективів та прокурорів. Виявилось, що спеціальний відділ НАБУ, який мав займатися виключно боротьбою з корупцією в “Укрзалізниці”, — займався весь час сторонніми справами.

“Це проблема керівництва НАБУ, яке повинно боротися за те, щоб показувати ефективність. Організація роботи в НАБУ організована неналежним чином. Ми будемо звертатися до керівника НАБУ з тим, щоб він виділив групу детективів, які на час роботи з ТСК будуть позбавлені необхідності займатися іншими справами”, — наголосила Гришина.


Довідка

ТСК Верховної Ради з питань оцінки критичного стану “Укрзалізниці” була створена у січні 2021 року на чолі з народним депутатом від фракції “Слуга народу” Юлією Гришиною. Офіційний звіт ТСК планує представити у липні цього року. За час роботи ТСК свої посади полишили голова правління “Укрзалізниці” Володимир Жмак, член правління Іраклі Езугбая та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Доповнення

Минулого року НАБУ та “Укрзалізниця” підписали меморандум про спільну боротьбу з корупцією. Головним “залізничним” детективом був визначений Денис Гюльмагомедов. Проте він, замість розслідування корупції на залізниці, проводив час на тренінгах фонду “Відродження” Джорджа Сороса, розробляв для нього мобільні застосунки та проводив лекції в соцмережі Clubhouse. 

Окрім того, Гюльмагомедов в цей час був детективом у справі “Роттердам+”, яку вже вчетверте закрила САП через відсутність доказів збитків.

“Показово, коли однією рукою розслідуєш "Роттердам+“, а іншою рукою задоволений "Роттердам+50$“ як куратор "Укрзалізниці”, — прокоментував ситуацію УНН ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк.

До відома

“Роттердам+50$” — умовна назва тендеру “Укрзалізниці”, яка вирішила закупити річний запас вугілля по формулі “Роттердам+” і додала туди ще 50%.

“З урахуванням поправки на калорійність — адже УЗ закуповує вугілля калорійністю 5500 ккал/тонна, а індекс в Роттердамі для 6000 ккал/тонна — "Укрзалізниця“ розраховує придбати річний запас вугілля за ціною в порту Роттердам плюс 50 дол./т.”, — зазначають ЗМІ

УНН повідомляв

Минулого року НАБУ і САП скерували до суду всього одну справу щодо корупції в “Укрзалізниці” і то п’ятирічної давності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40