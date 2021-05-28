ТСК по “Укрзалізниці” звинуватила НАБУ у потуранні корупції і неефективній роботі

Деталі

“Величезні кошти платників податків витрачаються на утримання НАБУ і САП, але вся ця кількість правоохоронних органів не дає результату. Сьогодні ми вже практично втратили "Укрзалізницю“ з двох причин: непрофесійне керівництво самої державної компанії і корупція, яка не розслідується”, — зауважила Гришина.

Вона розповіла, що з-поміж запрошених керівників правоохоронних органів на засіданні ТСК був лише голова ДФС Вадим Мельник, до відомства якого найменше запитань. Проте і він визнав, що питання “Укрзалізниці” недопрацьоване, і він бере ситуацію на контроль. Тим часом керівники САП і НАБУ виклик ТСК проігнорували, що передбачає певну відповідальність.

“Закон України про ТСК передбачає, що всі ті, кого викликають на засідання — не запрошують на каву та чай, а саме викликають - для того, щоб вони давали пояснення. Вони зобов’язані з’являтися, і в разі, якщо особа не з’являється — ми зобов’язані примусово забезпечити їх появу на ТСК, тому що це - слідча комісія, яка працює тимчасово. Сьогодні ми бачимо таке відношення (НАБУ і САП — ред.). Я думаю, що коли немає чого сказати, показати результат, то, звичайно, набагато легше направити людей, які за посадою мають нижчий рівень відповідальності”, — сказала Гришина.

Замість керівництва антикорупційних органів на засіданні були детективи, які хоч і компетентні у питаннях “Укрзалізниці”, але все ж не мають повної картини того, що відбувається в державній компанії, додає голова ТСК.

Найбільшим провалом НАБУ і САП ТСК вважає неефективну організацію роботи детективів та прокурорів. Виявилось, що спеціальний відділ НАБУ, який мав займатися виключно боротьбою з корупцією в “Укрзалізниці”, — займався весь час сторонніми справами.

“Це проблема керівництва НАБУ, яке повинно боротися за те, щоб показувати ефективність. Організація роботи в НАБУ організована неналежним чином. Ми будемо звертатися до керівника НАБУ з тим, щоб він виділив групу детективів, які на час роботи з ТСК будуть позбавлені необхідності займатися іншими справами”, — наголосила Гришина.



Довідка

ТСК Верховної Ради з питань оцінки критичного стану “Укрзалізниці” була створена у січні 2021 року на чолі з народним депутатом від фракції “Слуга народу” Юлією Гришиною. Офіційний звіт ТСК планує представити у липні цього року. За час роботи ТСК свої посади полишили голова правління “Укрзалізниці” Володимир Жмак, член правління Іраклі Езугбая та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Доповнення

Минулого року НАБУ та “Укрзалізниця” підписали меморандум про спільну боротьбу з корупцією. Головним “залізничним” детективом був визначений Денис Гюльмагомедов. Проте він, замість розслідування корупції на залізниці, проводив час на тренінгах фонду “Відродження” Джорджа Сороса, розробляв для нього мобільні застосунки та проводив лекції в соцмережі Clubhouse.

Окрім того, Гюльмагомедов в цей час був детективом у справі “Роттердам+”, яку вже вчетверте закрила САП через відсутність доказів збитків.

“Показово, коли однією рукою розслідуєш "Роттердам+“, а іншою рукою задоволений "Роттердам+50$“ як куратор "Укрзалізниці”, — прокоментував ситуацію УНН ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк.

До відома

“Роттердам+50$” — умовна назва тендеру “Укрзалізниці”, яка вирішила закупити річний запас вугілля по формулі “Роттердам+” і додала туди ще 50%.

“З урахуванням поправки на калорійність — адже УЗ закуповує вугілля калорійністю 5500 ккал/тонна, а індекс в Роттердамі для 6000 ккал/тонна — "Укрзалізниця“ розраховує придбати річний запас вугілля за ціною в порту Роттердам плюс 50 дол./т.”, — зазначають ЗМІ.

УНН повідомляв

Минулого року НАБУ і САП скерували до суду всього одну справу щодо корупції в “Укрзалізниці” і то п’ятирічної давності.