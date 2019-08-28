Постраждалим через обвал будинку у Дрогобичі почали збирати гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Для допомоги потерпілим внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі Львівської області відкрито благодійний рахунок зі збору коштів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.
"У зв’язку зі складною ситуацією, в якій опинилися дрогобичани внаслідок трагічного обвалу в ніч на 28 серпня одного з під'їздів у житловому будинку на вулиці М. Грушевського, 101, відкрито рахунки для зарахування коштів з метою надання допомоги постраждалим", - повідомили в управлінні праці та соціального захисту населення ДМР.
Також охочі допомогти потерпілим або ті, хто потребує допомоги, можуть звертатись у приймальню управління.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.