Постраждалих через війну дітей стало більше: у Харкові та області поранено двох 12-річних дівчат
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кількість постраждалих через війну дітей зросла до щонайменше 1075 - у Харкові та області за минулу добу отримали поранення двоє 12-річних дівчат, пише УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.
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"Більше ніж 1075 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 18 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 714", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 376, Харківській - 200, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у місті Харків отримала поранення 12-річна дівчинка. Також 17 серпня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру місті Красноград Харківської області. Поранено 12-річну дівчинка.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.