Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Харькове и области ранены две 12-летние девочки

Цитата

"Более 1075 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 18 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 714", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 376, Харьковской – 200, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 17 августа в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом в городе Харьков получила ранение 12-летняя девочка. Также 17 августа оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру городе Красноград Харьковской области. Ранена 12-летняя девочка.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.