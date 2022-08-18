Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Харькове и области ранены две 12-летние девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Количество пострадавших из-за войны детей возросло до минимум 1075 - в Харькове и области за минувшие сутки получили ранения две 12-летние девочки, пишет УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"Более 1075 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 18 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 714", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 376, Харьковской – 200, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 17 августа в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом в городе Харьков получила ранение 12-летняя девочка. Также 17 августа оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру городе Красноград Харьковской области. Ранена 12-летняя девочка.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.