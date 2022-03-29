Постачальник КамАЗа - шведська SKF заявила про зупинку свого заводу в рф
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Найбільший виробник підшипників у світі шведська компанія SKF заявила про зупинку свого заводу в рф, повідомили в уряді, пише УНН.
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"Найбільший виробник підшипників у світі шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу в рф. Постачання відбувались на заводи КАМАЗ та ГАЗ", - вказали в уряді.
Деталі
Як вказано, SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з росії, у зв’язку з чим під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.
Доповнення
Кожного дня все більше компаній розривають співпрацю з росією та білоруссю через російське вторгнення до України.