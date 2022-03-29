Постачальник КамАЗа - шведська SKF заявила про зупинку свого заводу в рф

Цитата

"Найбільший виробник підшипників у світі шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу в рф. Постачання відбувались на заводи КАМАЗ та ГАЗ", - вказали в уряді.

Деталі

Як вказано, SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з росії, у зв’язку з чим під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.

Доповнення

Кожного дня все більше компаній розривають співпрацю з росією та білоруссю через російське вторгнення до України.