Поставщик КамАЗа - шведская SKF заявила об остановке своего завода в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Крупнейший производитель подшипников в мире шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в рф, сообщили в правительстве, пишет УНН.
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"Крупнейший производитель подшипников в мире шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в рф. Поставки происходили на заводы КАМАЗ и ГАЗ", - указали в правительстве.
Детали
Как указано, SKF владеет крупным заводом в Твери и до сих пор не делала официальных заявлений по выходу из россии, в связи с чем под ее головным офисом должна была проходить акция протеста.
Дополнение
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