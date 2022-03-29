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Поставщик КамАЗа - шведская SKF заявила об остановке своего завода в рф

Киев • УНН

 • 181921 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Крупнейший производитель подшипников в мире шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в рф, сообщили в правительстве, пишет УНН.

Поставщик КамАЗа - шведская SKF заявила об остановке своего завода в рф

Цитата

"Крупнейший производитель подшипников в мире шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в рф. Поставки происходили на заводы КАМАЗ и ГАЗ", - указали в правительстве.

Детали

Как указано, SKF владеет крупным заводом в Твери и до сих пор не делала официальных заявлений по выходу из россии, в связи с чем под ее головным офисом должна была проходить акция протеста.

Дополнение

Каждый день все больше компаний разрывают сотрудничество с россией и беларусью из-за российского вторжения в Украину.

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