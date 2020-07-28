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Посольство США в Німеччині застерігає фірми від участі в "Північному потоці - 2"

Посольство США в Німеччині застерігає фірми від участі в "Північному потоці - 2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Посольство США в Німеччині застерігає компанії від участі в будівництві газопроводу "Північний потік - 2". Сполучені Штати "недвозначно і невпинно наголошують на небезпеці" цього проекту для "спільних інтересів у сфері безпеки в Європі", заявив представник посольства США в Берліні у вівторок, 28 липня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Так, Вашингтон бачить в газопроводі "не комерційний проект, а ключовий інструмент російського уряду з експлуатації і посилення європейської залежності від поставок енергоносіїв з Росії", підкреслив дипломат.

Повідомляється, що США проводили переговори з європейськими партнерами і представниками промисловості та продовжать ці консультації.

Держави, що виступають проти будівництва газопроводу, "висловлюють свою позицію голосніше, ніж раніше", відзначили в американському диппредставництві.

У посольстві США відзначили, що Вашингтон "в даний час не вводить будь-які санкції". Проте, як і раніше, зайняті в проекті фірми повинні усвідомлювати, що подібна участь "створює для них ризики", підкреслило відомство.

Нагадаємо, раніше німецька газета Die Welt з посиланням на джерела повідомила, що влада США останнім часом посилила тиск на європейських підрядників будівництва газопроводу "Північний потік-2" і погрожує їм "далекосяжними" наслідками в разі продовження співпраці з проектом.

Як повідомляв УНН, Держсекретар США Майкл Помпео в середині липня заявив, що американське зовнішньополітичне відомство включить "Північний потік-2" і "Турецький потік" до проектів, які підпадають під закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).

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