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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 82148 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105599 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 110489 просмотра

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4 марта, 13:46 • 139253 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112586 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102652 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102673 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102219 просмотра

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Посольство США в Германии предостерегает фирмы от участия в "Северном потоке - 2"

Посольство США в Германии предостерегает фирмы от участия в "Северном потоке - 2"

Киев  •  УНН

 • 15587 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Посольство США в Германии предостерегает компании от участия в постройке газопровода "Северный поток - 2". Соединенные Штаты "недвусмысленно и неустанно отмечают опасность" этого проекта для "совместных интересов в сфере безопасности в Европе", заявил представитель посольства США в Берлине во вторник, 28 июля, передаёт УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, Вашингтон видит в газопроводе "не коммерческий проект, а ключевой инструмент российского правительства по эксплуатации и усилению европейской зависимости от поставок энергоносителей из России", подчеркнул дипломат.

СоОбщается, что США проводили переговоры с европейскими партнерами и представителями промышленности и продолжат эти консультации.

Государства, выступающие против строительства газопровода, "выражают свою позицию громче, чем прежде", отметили в американском диппредставительстве.

В посольстве США отметили, что Вашингтон "в настоящее время не вводит какие-либо санкции". Однако по-прежнему занятые в проекте фирмы должны осознавать, что подобное участие "создает для них риски", подчеркнуло ведомство.

Напомним, ранее германская газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что власти США в последнее время усилили давление на европейских подрядчиков строительства газопровода “Северный поток-2” и угрожают им “далеко идущими” последствиями в случае продолжения сотрудничества с проектом.

Как сообщал УНН, Госсекретарь США Майкл Помпео в середине июля заявил, что американское внешнеполитическое ведомство включит “Северный поток-2” и “Турецкий поток” в число проектов, подпадающих под закон “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA).

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