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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 98248 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114235 просмотра

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4 марта, 12:57 • 137363 просмотра

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США усилили давление на европейских подрядчиков "Северного потока-2" - СМИ

США усилили давление на европейских подрядчиков "Северного потока-2" - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19094 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Власти США в последнее время усилили давление на европейских подрядчиков строительства газопровода “Северный поток-2” и угрожают им “далеко идущими” последствиями в случае продолжения сотрудничества с проектом. Об этом в субботу сообщила германская газета Die Welt со ссылкой на источники, отмечает УНН.

По данным издания, американские чиновники стали проводить с представителями фирм-подрядчиков “Северного потока-2” из Германии и других стран Европы двусторонние беседы по видеосвязи. Со стороны США в них участвовали в общей сложности 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Источники газеты отметили, что представители США “в доброжелательном тоне очень хорошо дали понять, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода”. При этом источники назвали угрозы со стороны Вашингтона “очень серьезными”.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. Речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства “Северного потока-2” и “Турецкого потока”.

Справка: проект “Северный поток-2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени “Северный поток-2” построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Также отметим, что ЕС выступает против санкций США касательно “Северного потока-2”.

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