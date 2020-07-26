США посилили тиск на європейських підрядників "Північного потоку-2" - ЗМІ

За даними видання, американські чиновники стали проводити з представниками фірм-підрядників “Північного потоку-2” з Німеччини та інших країн Європи двосторонні бесіди по відеозв’язку. З боку США в них брали участь в цілому 12 чиновників з трьох міністерств: Держдепартаменту, Мінфіну і Міненерго.

Джерела газети відзначили, що представники США “в доброзичливому тоні дуже добре дали зрозуміти, що хочуть запобігти завершенню будівництва газопроводу”. При цьому джерела назвали погрози з боку Вашингтона “дуже серйозними”.

Палата представників Конгресу США у вівторок схвалила проект оборонного бюджету на наступний фінансовий рік (починається в країні з 1 жовтня), який зобов’язує адміністрацію посилити санкції відносно газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”. Йдеться про введення рестрикцій проти іноземних осіб, які в значній мірі сприяють продажу, оренді або наданню суден для укладання труб, призначених для будівництва “Північного потоку-2” і “Турецького потоку”.

Довідка: проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу “Північний потік-2” побудований на 93%. Зупинка в реалізації проекту була пов’язана з тим, що в кінці грудня 2019 року через санкцій США швейцарська компанія Allseas зупинила роботи з будівництва газопроводу і вивела свої судна.

Також відзначимо, що ЄС виступає проти санкцій США щодо “Північного потоку-2”.