Посольство США просить ВР підтримати законопроект щодо "прослушки" НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Посольство США просить Верховну Раду підтримати законопроект про надання можливості детективам Національного антикорупційного бюро самостійно здійснювати прослуховування. Про це на вечірньому засіданні заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
А.Парубій зазначив, що відповідний лист надійшов до парламенту.
“Я справді, отримав такий лист. Я цей лист передав і у фракцію “Блоку Петра Порошенка”, я передав у фракцію “Народного фронту” на розгляд. Так, що... на фракції піднімається питання, як тільки буде рішення фракції, я тут же це поставлю на порядок денний сесії",- запевнив очільник парламенту.
Нагадаємо, законопроект щодо надання Національному антикорупційного бюро можливості самостійно знімати інформацію з каналів зв’язку внесли до порядку денного Верховної Ради, у бюро сподіваються отримати право на прослуховування до кінця 2016 року.
Як зазначили у НАБУ, цього кроку чекає і МВФ.