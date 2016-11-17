Посольство США просит ВР поддержать законопроект о "прослушке" НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Посольство США просит Верховную Раду поддержать законопроект о предоставлении возможности детективам Национального антикоррупционного бюро самостоятельно осуществлять прослушивание. Об этом на вечернем заседании заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
А.Парубий отметил, что соответствующее письмо поступило в парламент.
"Я действительно получил такое письмо. Я это письмо передал и во фракцию "Блока Петра Порошенко", я передал во фракцию "Народного фронта" на рассмотрение. Так, что ... на фракции поднимается вопрос, как только будет решение фракции, я тут же это поставлю на повестку дня сессии ", - заверил глава парламента.
Напомним, законопроект о предоставлении Национальному антикоррупционного бюро возможности самостоятельно снимать информацию с каналов связи внесли в повестку дня Верховной Рады, в бюро надеются получить право на прослушивание к концу 2016 года.
Как отметили в НАБУ, этого шага ожидает и МВФ.