Посольство США прокоментувало насильство під час Маршу рівності в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Посольство США в Україні висловило своє занепокоєння через насильство під час KharkivPride. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства США в Києві у Facebook.
“Всі люди заслуговують на рівноправне та поважливе ставлення до себе. Представники Посольства США відвідали вчорашній ХарківПрайд Марш 2019 на знак підтримки теми заходу: „Харків для всіх. Безпека для всіх“. Нас засмучує насильство під час заходу, але ми цінуємо зусилля правоохоронців задля захисту основних свобод учасників Прайду”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові поліція повідомила про підозру трьом чоловікам, які 15 вересня під час конфлікту після завершення Маршу рівності чинили опір поліцейським та розпилили сльозогінний газ.
Як повідомляв УНН, 15 вересня у центрі Харкова зібрались ті, хто активно виступав проти проведення Маршу рівності. До них приєднались і представники релігійних спільнот.