Посольство США прокомментировало насилие во время Марша равенства в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Посольство США в Украине выразило свою обеспокоенность из-за насилия во время KharkivPride. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве в Facebook.
"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношение к себе. Представители Посольства США посетили вчерашний ХарьковПрайд Марш 2019 в знак поддержки темы мероприятия: "Харьков для всех. Безопасность для всех". Нас огорчает насилие во время мероприятия, но мы ценим усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове полиция сообщила о подозрении трем мужчинам, которые 15 сентября во время конфликта после завершения Марша равенства сопротивлялись полицейским и распылили слезоточивый газ.
Как сообщал УНН, 15 сентября в центре Харькова собрались те, кто активно выступал против проведения Марша равенства. К ним присоединились и представители религиозных сообществ.