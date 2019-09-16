KharkivPride: трьом чоловікам повідомлено про підозру через напад на поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Харкові поліція повідомила про підозру трьом чоловікам, які 15 вересня під час конфлікту після завершення Маршу рівності чинили опір поліцейським та розпилили сльозогінний газ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Повідомляється, що двом харків’янам 23 років та одному 21-річному уродженцю Івано-Франківської області повідомлено про підозру через протиправні дії відносно правоохоронців.
Зазначається, що відповідно до санкції ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, в управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили про затримання через порушення публічного порядку трьох чоловіків з-поміж 17-ти доставлених у неділю до відділку в Харкові після проведення Маршу рівності (“KharkivPride”).