Троє чоловіків затримані після KharkivPride, їм готують повідомлення про підозру — поліція

КИЇВ. 16 вересня. УНН. В управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили про затримання через порушення публічного порядку трьох чоловіків з-поміж 17-ти доставлених у неділю до відділку в Харкові після проведення Маршу рівності (“KharkivPride”). Про це повідомляє УНН спираючись на дані Радіо Свобода та Нацполіції Харківщини.