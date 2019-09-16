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Троє чоловіків затримані після KharkivPride, їм готують повідомлення про підозру — поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. В управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили про затримання через порушення публічного порядку трьох чоловіків з-поміж 17-ти доставлених у неділю до відділку в Харкові після проведення Маршу рівності (“KharkivPride”). Про це повідомляє УНН спираючись на дані Радіо Свобода та Нацполіції Харківщини. 

“Двоє харків’ян 23-х років і один 21-річний уродженець Івано-Франківської області затримані в порядку статті 208 КПК України. Слідчим Шевченківського відділу поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні вказаного злочину. Наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання”, — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що “група молодиків чинила опір поліцейським”, розпиливши у бік правоохоронців сльозогінний газ.

Повідомлялося, що двоє працівників поліції постраждали, одному через опіки очей знадобилася госпіталізація.

Раніше в поліції повідомляли, що безпосередньо під час Маршу рівності у Харкові 15 вересня поліцейські не зафіксували грубих порушень правопорядку.

Поліція прозвітувала, що у марші взяли участь близько 2000 людей, тоді як правоохоронців було на 500 більше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для охорони KharkivPride приїдуть правоохоронці з інших областей

2 вересня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про намір звернутися до суду щодо заборони проведення цього року маршу ЛГБТІ-форуму “ХарківПрайд”, запланованого на 15 вересня.

Наступного дня міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Freedom Нouse оприлюднили заяву, у якій закликали владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку під час проведення маршу. Пізніше міська влада заявила, що не буде намагатися заборонити ходу.

Цього року Марші рівності вже відбулися у низці українських міст, зокрема, у Києві, Одесі, Запоріжжі та Херсоні.

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