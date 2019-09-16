Трое мужчин задержаны после KharkivPride, им готовят сообщение о подозрении - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили о задержании за нарушение общественного порядка трех мужчин среди 17-ти доставленных в воскресенье в отделение в Харькове после проведения Марша равенства (“KharkivPride”). Об этом сообщает УНН опираясь на данные Радио Свобода и Нацполиции Харьковщины.
“Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Следственным Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении указанного преступления. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания”, — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что “группа молодых людей сопротивлялась полицейским”, распылив в сторону правоохранителей слезоточивый газ.
Сообщалось, что двое полицейских пострадали, одному из ожоги глаз понадобилась госпитализация.
Ранее в полиции сообщали, что непосредственно во время Марша равенства в Харькове 15 сентября полицейские не зафиксировали грубых нарушений правопорядка.
Полиция отчиталась, что в марше приняли участие около 2 тысяч человек, тогда как правоохранителей было на 500 больше.
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2 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении обратиться в суд о запрете проведения в этом году марша ЛГБТ-форума “ХаркивПрайд”, запланированного на 15 сентября.
На следующий день международные правозащитные организации Amnesty International и Freedom Нouse обнародовали заявление, в котором призвали власти и полицию Харькова гарантировать безопасность во время проведения марша. Позже городские власти заявили, что не будет пытаться запретить ходу.
В этом году Марши равенства уже состоялись в ряде украинских городов, в частности, в Киеве, Одессе, Запорожье и Херсоне.