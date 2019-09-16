Трое мужчин задержаны после KharkivPride, им готовят сообщение о подозрении - полиция

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили о задержании за нарушение общественного порядка трех мужчин среди 17-ти доставленных в воскресенье в отделение в Харькове после проведения Марша равенства (“KharkivPride”). Об этом сообщает УНН опираясь на данные Радио Свобода и Нацполиции Харьковщины.