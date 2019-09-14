Для охорони KharkivPride приїдуть правоохоронці з інших областей

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Охорону громадського порядку під час “Маршу рівності”, який пройде у Харкові 15 вересня, забезпечуватимуть майже 2,5 тисячі правоохоронців. Про це заявив начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції області.

"За словами начальника главку, до охорони публічного порядку планується залучити майже 2500 працівників поліції, у тому числі особовий склад з інших регіонів України – спецпризначенців, підрозділи ТОР – з досвідом охорони громадського порядку в умовах великого міста, а також військовослужбовців НГУ та курсантів ХНУВС. Крім того, під час Маршу працюватимуть групи комунікації та поліція діалогу – понад 50 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Також Сокуренко зазначив, що поліція діятиме рішуче, зупинятиме будь-які хуліганські дії. Він підкреслив, що усі порушники громадського порядку будуть притягнуті до відповідальності.

"На акції працюватимуть групи документування, протягом усього часу здійснюватимуться фото- і відеофіксація подій, для контролю за порядком поліція задіє квадрокоптери", - розповів Сокуренко.

Окрім того, очікується, що у Марші візьмуть участь близько 1500 осіб.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Геннадій Кернес заявляв, що звернувся до суду з проханням обмежити проведення Харків Прайд.

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