Для охорони KharkivPride приїдуть правоохоронці з інших областей

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Охорону громадського порядку під час “Маршу рівності”, який пройде у Харкові 15 вересня, забезпечуватимуть майже 2,5 тисячі правоохоронців. Про це заявив начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції області.