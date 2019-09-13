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Двох людей облили зеленкою на обговоренні маршу KharkivPride

Двох людей облили зеленкою на обговоренні маршу KharkivPride

Київ • УНН

 • 11857 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Невідомі облили зеленкою двох людей під час зібрання для обговорення маршу KharkivPride у Харкові напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію, яка сталася біля Харківського літературного музею на вулиці Багалія, надійшло до поліції 12 вересня близько 18:25.

"Встановлено, що група осіб зібралася біля Харківського літературного музею для обговорення маршу KharkivPride. У цей час на них напали невідомі. Вони почали перешкоджати проведенню зборів, а потім облили зеленкою двох чоловіків. Від написання заяви постраждалі відмовились та повідомили, що претензій ні до кого не мають", - йдеться у повідомленні.

Дані про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції.

Нагадаємо, мер Харкова хоче обмежити ЛГБТ-марш у місті.

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